Aperçu de la 6e journée : Carthagène contre Lugo

17/09/2021 à 21:01 CEST

Les Lugo voyage ce samedi à Cartagonova se mesurer avec Carthagène à son sixième tour de la deuxième division, qui débutera à 21h00.

Les Carthagène Il atteint la sixième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Le vrai Oviede par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans deux des cinq matchs disputés jusqu’à présent et ont une séquence de trois buts marqués contre sept buts encaissés.

Du côté des visiteurs, le Lugo Il a remporté la victoire contre le Huesca lors de leur dernier match de la compétition (3-2), avec autant de Jaume Cuellar Mendoza, Manu Barreiro et Gérard Valentin, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Carthagène. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté un avec un bilan de six buts pour et sept contre.

En référence à la performance locale, le Carthagène il a réalisé un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs disputés dans son stade, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Lugo a un bilan de deux nuls en deux matchs joués, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour le Carthagène ajouter un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Cartagonova et le bilan est d’une victoire en faveur de Carthagène. La dernière fois qu’ils ont affronté le Carthagène et le Lugo dans la compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 2-1 pour les visiteurs.

À l’heure actuelle, les deux équipes sont à égalité à six points dans le tableau de la deuxième division, donc le prochain match pourrait être une bonne occasion de briser l’égalité. L’équipe à domicile est quinzième, tandis que l’équipe à l’extérieur est actuellement à la treizième place.