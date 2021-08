Aperçu de la 6e journée de match : Necaxa

22/08/2021

Le à 02:30 CEST

Les Juárez voyage ce lundi à Stade Victoria se mesurer avec Necaxa dans son sixième match de la Liga MX de Apertura, qui débutera à 2:00.

Les Necaxa Il revient le moral renforcé pour le match de la sixième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 3-0 et 0-2, le premier contre lui Pumas UNAM dans son domaine et le second contre lui San Luis à domicile. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des cinq matchs disputés à ce jour.

Pour sa part, FC Juárez il a été battu par 1-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Amérique, de sorte qu’un triomphe sur le Necaxa cela l’aiderait à améliorer son record au championnat. Avant ce match, le FC Juárez ils n’avaient remporté aucun des cinq matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Necaxa Il a un record d’une victoire et deux défaites en trois matchs joués à domicile, ce qui offre plus d’opportunités que prévu pour les visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Aux sorties, le FC Juárez Il a un bilan d’une défaite et d’un match nul en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec lui. Necaxa.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Necaxa et le bilan est de trois victoires et un nul en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Liga MX de Apertura. La dernière fois qu’ils ont joué le Necaxa et le Juárez dans la compétition était en mars 2021 et le match s’est terminé sur un 1-0 en faveur de Necaxa.