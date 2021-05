Aperçu de la 6e journée de match: Vélez

07/05/2021 à 19:02 CEST

Samedi prochain à 19h00, le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le Velez et à Teinture royale dans le Vivar Tellez.

le Velez tentera d’ajouter une victoire le sixième jour après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition contre lui Almeria B à domicile (1-2) et contre Torredonjimeno dans son domaine (2-1). Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans deux des cinq matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 29 buts pour et 20 contre.

Du côté des visiteurs, le Teinture royale a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Antequera dans son stade et Le bâton hors de son champ, 1-0 et 1-2 respectivement, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de la Velez. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté trois avec un bilan de 42 buts marqués contre 14 encaissés.

En termes de performances à domicile, le Velez Il a réalisé des statistiques d’une victoire et d’un match nul en deux matchs disputés à domicile, on ne pourra donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le Teinture royale a gagné une fois et a fait match nul une fois dans ses deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Velez pour remporter la victoire.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Vivar Tellez et le bilan est de trois victoires, trois défaites et sept nuls en faveur de la Velez. De même, l’équipe visiteuse accumule quatre matches d’affilée sans connaître la défaite à l’extérieur contre le Velez. Le dernier match entre Velez et le Teinture royale La compétition a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un match nul 0-0.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par un point en faveur de la Teinture royale. L’équipe de Juan Carlos Gomez Il arrive au match en première position et avec 46 points avant le match. Pour sa part, le Teinture royale il compte 47 points et occupe la deuxième place du classement.