Aperçu de la 6e journée : Eibar face au Real Sporting

18/09/2021 à 18h15 CEST

Dimanche prochain à 18h15 se jouera le match de la sixième journée de la deuxième division, dans lequel nous le verrons affronter le Eibar et à Sportif dans le Stade municipal d’Ipurua.

Les Eibar affronte avec des esprits renforcés le match de la sixième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté la victoire loin de son terrain dans le Installations de Zubieta par 2-3 devant le Real Sociedad B, avec tant de Corpas et Stoichkov. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec cinq buts marqués contre six encaissés.

Pour sa part, Du vrai sportif il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Léganes en tant que local et le Gérone en tant que visiteur, respectivement 2-1 et 1-2, il espère donc rééditer le score, cette fois dans le fief de la Eibar. Avant ce match, le Du vrai sportif il avait gagné dans quatre des cinq matchs disputés en deuxième division cette saison et a un record de sept buts marqués contre trois buts reçus.

Concernant les résultats à domicile, le Eibar Ils ont réalisé des chiffres d’une défaite et d’un match nul en deux matchs disputés dans leur stade, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le Du vrai sportif a gagné une fois et fait match nul une fois dans ses deux matchs auxquels il a joué jusqu’à présent, donc le Eibar Vous devez défendre votre objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Eibar et le bilan est de quatre défaites et six nuls pour l’équipe locale. A son tour, l’équipe visiteuse accumule deux matchs de suite sans connaître la défaite à l’extérieur contre Eibar. La dernière fois qu’ils ont joué le Eibar et le Sportif dans ce tournoi, c’était en décembre 2018 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de six points en faveur de la Du vrai sportif. L’équipe de Gaizka Garitano il se classe neuvième avec sept points sur son tableau de bord. Quant au rival, le Du vrai sportif, est premier du classement avec 13 points.