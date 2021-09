Aperçu de la 7e journée : Ibiza contre Burgos

24/09/2021 à 16h03 CEST

Les Peut rater verra samedi à 16h00 l’affrontement entre les Ibiza et le Burgos lors de la 7e journée de la deuxième division.

Les Ibiza arrive à la septième rencontre avec l’intention d’améliorer leur nombre dans la compétition après avoir fait match nul 1-1 contre le Le vrai Oviede à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des six matchs disputés jusqu’à présent en deuxième division, avec sept buts pour et six contre.

Du côté des visiteurs, le Burgos a récolté un nul nul contre le Les palmiers, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Sur les six matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Burgos l’un d’eux a gagné avec un bilan de cinq buts marqués contre quatre encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Ibiza ils ont fait match nul trois fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Burgos Il a un record d’une défaite et de deux nuls en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, on constate que les deux équipes sont séparées de deux points en faveur de Ibiza. L’équipe de Image de balise Juan Carlos Carcedo Il arrive au match en neuvième position et avec huit points avant le match. De leur côté, les visiteurs comptent six points et occupent la seizième position du tournoi.