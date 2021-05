Aperçu de la 7e journée: Plus Ultra

21/05/2021 à 18h30 CEST

Samedi prochain à 18h30 se jouera le match de la septième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans laquelle nous verrons le différend de victoire Plus Ultra et à Lorca dans le Municipal Llano de Brujas.

le Plus Ultra Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au septième jour après avoir subi une défaite contre le Exploitation minière sportive lors du match précédent par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des six matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 17 buts pour et 59 contre.

Du côté des visiteurs, le Lorca a subi une défaite à la Totana olympique dans le dernier match (1-3), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. Avant ce match, le Lorca ils n’avaient remporté aucun des six matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un chiffre de 12 buts en faveur et 71 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Plus Ultra Il a un bilan de deux victoires et une défaite en trois matchs joués à domicile, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Lorca Il a un bilan de deux défaites et un nul en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le jeu qui le mesurera avec le Plus Ultra.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Municipal Llano de BrujasEn fait, les chiffres montrent une victoire et une défaite en faveur de la Plus Ultra. La dernière rencontre entre le Plus Ultra et le Lorca dans la compétition, il s’est joué en décembre 2019 et s’est soldé par un match nul (2-2).

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, on peut voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de 10 points. L’équipe de Jésus Zapata il se classe neuvième avec 16 points sur son tableau de bord. Quant au rival, le Lorca, est en dixième position avec six points.