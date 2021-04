Aperçu de la 8e journée: Vissel Kobe

06/04/2021 à 12:02 CEST

le Oita Trinita voyager ce mercredi pour NOEVIR Stadium Kobe se mesurer avec Vissel Kobe dans leur huitième tour de la Ligue japonaise J1, qui débutera à 12h00.

le Vissel Kobe affronte le match de la huitième journée avec optimisme pour canaliser une séquence positive après avoir gagné lors des deux derniers matches de la compétition contre lui Vegalta Sendai hors de son terrain (0-2) et contre lui Consadole Sapporo loin de chez soi (3-4). En outre, les hôtes ont gagné dans quatre des sept matchs disputés jusqu’à présent, avec 12 buts pour et huit contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Oita Trinita a subi une défaite à la Kawasaki Frontale dans le dernier match (2-0), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. À ce jour, sur les six jeux que le Oita Trinita Dans la Ligue japonaise J1, l’un d’eux a gagné avec un bilan de cinq buts en faveur et neuf contre.

En tant que local, le Vissel Kobe Il a un bilan d’une victoire, une défaite et un nul en trois matches disputés dans son peloton, indiquant qu’il devra faire un effort lors de cette rencontre s’il ne veut pas que plus de points lui échappent dans son stade. À la maison, le Oita Trinita Il a un record d’une victoire et deux défaites en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Vissel Kobe pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés par le passé au stade de la Vissel Kobe et le bilan est de trois victoires, une défaite et deux nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Ligue japonaise J1. La dernière fois qu’ils ont joué au Vissel Kobe et le Oita Trinita dans ce tournoi, c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Vissel Kobe est en avance sur le Oita Trinita avec une différence de neuf points. À ce moment, le Vissel Kobe il a 14 points et est en cinquième position. Pour sa part, Oita Trinita il compte cinq points et occupe la quinzième place du classement.