Aperçu de la 9e journée: Cerezo Osaka

04/09/2021 à 08:00 CEST

Samedi prochain à 08h00 se jouera la réunion de la neuvième journée de la Ligue japonaise J1, qui affrontera Cerise Osaka et à Guêpe dans le Stade Yanmar Nagai.

le Cerise Osaka il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au neuvième jour après avoir subi une défaite contre lui Yokohama F. Marinos lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des huit matches disputés à ce jour et ont réussi à marquer 12 buts pour et six contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Guêpe de Fukuoka n’a pas parcouru les tableaux avec un score de 0-0 contre lui Crevette Osaka, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés dans la Ligue japonaise J1, elle en a remporté deux avec un chiffre de huit buts pour et 10 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Cerise Osaka ils ont gagné quatre fois en quatre matchs jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Aux sorties, le Guêpe de Fukuoka a un solde d’une victoire et trois nuls en quatre matchs joués, de sorte que les joueurs de la Cerise Osaka Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Cerise OsakaEn fait, les chiffres montrent une défaite et un nul pour l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée invaincus contre ce rival de la Ligue japonaise J1. La dernière confrontation entre les Cerise Osaka et le Guêpe Ce tournoi a eu lieu en décembre 2011 et s’est terminé sur un résultat favorable de 7-1 Cerise Osaka.

En analysant le classement de la Ligue japonaise J1, nous pouvons voir que le Cerise Osaka ils devancent l’équipe visiteuse avec une avance de sept points. le Cerise Osaka Il arrive au meeting avec 16 points dans son casier et occupant la cinquième place avant le match. En revanche, les visiteurs sont en onzième position avec neuf points.