Aperçu de la 9e journée : Monterrey

19/09/2021

Le à 02:45 CEST

Les Monterrey reçoit ce lundi à 2h06 la visite du Tigres de l’UANL dans le Stade Bbva lors de son neuvième match en Liga MX de Apertura.

Les Monterrey Il a hâte de récupérer des points dans le match qui correspond à la neuvième journée après avoir perdu son dernier match contre lui. Atlas Guadalajara par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des huit matchs disputés à ce jour en MX Opening League.

Du côté des visiteurs, le Tigres de l’UANL a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Lion lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. Avant ce match, le Tigres de l’UANL il avait remporté trois des huit matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison.

En référence aux résultats en tant que local, le Monterrey Il a un bilan de deux victoires et deux nuls en quatre matchs joués dans son stade, on ne pourra donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Tigres de l’UANL ils ont gagné deux fois, perdu une fois et fait match nul une fois lors de leurs quatre matchs disputés, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Monterrey, les chiffres font état de neuf défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les visiteurs accumulent plein de victoires dans le stade de la Monterrey, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. Le dernier match auquel ils ont joué Monterrey et le Tigres de l’UANL dans cette compétition a eu lieu en avril 2021 et s’est terminée par un résultat de 2-1 en faveur de la Tigres de l’UANL.