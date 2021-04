Aperçu de la bande dessinée – Action Comics # 1030 ⋆ .

]]>]]>

Warworld Rising démarre cette semaine dans les pages de Bande-dessinées d’action # 1030, et vous pouvez avoir un aperçu du problème ci-dessous avant sa sortie mardi…

«Warworld Rising» commence ici! Un nouveau chapitre dans la vie de Superman commence alors que les défis de Dark Nights: Death Metal font ressentir à Clark Kent… un changement dans ses pouvoirs. Est-il possible que Metropolis Marvel perde un pas? Ses efforts pour éliminer les créatures de la Brèche le suggéreraient! S’il veut continuer à protéger les habitants de la Terre, il devra s’adapter, en particulier avec des menaces comme Mongul qui attendent de lancer leurs plus grandes attaques sur Terre à ce jour. C’est vrai, ce sont des cuirassés Warworld juste à l’extérieur de notre orbite, et ils se dirigent droit vers nous!

Pendant ce temps, dans l’histoire de la sauvegarde de Midnighter, le mauvais garçon de l’Autorité doit comprendre ce que fait Andrej Trojan dans le présent s’il veut un jour revenir à Future State et échanger sa place avec le Midnighter de 2021, qu’il a laissé échoué. sur Warworld.

Action Comics # 1030 sera mis en vente le 27 avril au prix de 4,99 $.

