Aperçu de la bande dessinée – Action Comics # 1031 ⋆ .

DC Comics a partagé un aperçu de Bande-dessinées d’action # 1031 avant sa sortie ce mardi; Vérifiez le ici…

«Warworld Rising» deuxième partie! Après qu’un cuirassé déchiré par la guerre ait échappé à Warworld et fait le périlleux voyage sur Terre, Superman cherche des réponses sur l’identité de ses mystérieux réfugiés et leur lien apparent avec la planète Krypton. Pourrait-il y avoir d’autres Kryptoniens dans l’univers? Pendant ce temps, des scientifiques atlantes étudient l’épave du vaisseau Warworld… et font une découverte choquante qui pourrait changer l’équilibre des pouvoirs sur Terre.

Et dans l’histoire de sauvegarde, coincé dans la mauvaise chronologie, Midnighter continue de recueillir des informations sur la Chrysalide dans l’espoir de trouver une réponse. Mais cela lui coûtera-t-il sa relation avec Apollo? Et qui est retenu captif chez Trojan Solutions?

Action Comics # 1031 sera en vente le 25 mai, au prix de 3,99 $.

