Aperçu de la bande dessinée – Avengers: Curse of the Man-Thing # 1 ⋆ .

Marvel donne le coup d’envoi aux célébrations du 50e anniversaire de Man-Thing la semaine prochaine avec le lancement de ses trois parties Malédiction de l’homme-chose événement, qui commence avec les héros les plus puissants de la Terre; consultez l’aperçu officiel ici…

L’écrivain acclamé par la critique Steve Orlando (Martian Manhunter, Batman, Wonder Woman) fait ses débuts dans Marvel avec une célébration à succès du 50e ANNIVERSAIRE DE MAN-THING! Pendant des décennies, le Man-Thing a hanté les Everglades de Floride. Maintenant, un nouvel ennemi a détourné son corps dans une quête pour faire passer ses capacités incendiaires à l’échelle mondiale! Nous nous éveillons à la peur alors que des monolithes gargantuesques menacent les villes du monde entier, seuls les AVENGERS se tenant entre la population de la Terre et un enfer planétaire. Peuvent-ils sauver Man-Thing à temps pour éteindre les incendies? Et l’homme à l’intérieur de la chose, TED SALLIS, veut-il même être sauvé? Présentation d’un nouveau méchant sensationnel, THE HARROWER! PARTIE 1 sur 3!

Avengers: Curse of the Man-Thing # 1 sera mis en vente le 31 mars, au prix de 4,99 $.

