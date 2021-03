Aperçu de la bande dessinée – Batman / Catwoman # 4 ⋆ .

]]>]]>

DC Comics a publié un aperçu officiel pour Batman / Catwoman # 4 avant sa sortie ce mardi; jetez un œil ici…

Le Joker a caché une bombe à Gotham – mais il pourrait y avoir une plus grande explosion si Batman prouve la véracité de ses soupçons, et Catwoman sait vraiment où ils se trouvent! C’est un secret dangereux qui menace de détruire la relation du couple à ses débuts, et cela va se répercuter tout au long de leur temps ensemble. De nos jours, cela affectera la façon dont Selina gère Andrea Beaumont, alias Phantasm, qui a une vendetta à mener contre le prince clown du crime, alimentée par la juste fureur d’une mère qui a perdu son fils. Et toute cette chaîne d’événements est ce qui conduit finalement Catwoman à tuer le Joker dans le futur – un secret qu’elle ne peut pas cacher à sa fille, Batwoman, bien plus longtemps. Particulièrement maintenant que le vieil homme Penguin est impliqué.

Batman / Catwoman # 4 sera mis en vente le 30 mars.

