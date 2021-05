Aperçu de la bande dessinée – Batman / Fortnite: Zero Point # 2 ⋆ .

]]>]]>

DC Comics a partagé un aperçu de Batman / Fortnite: point zéro # 2, que nous avons pour vous ici; Vérifiez-le…

Batman est piégé sur l’île, incapable de parler, sa mémoire est partie, devant se battre pour survivre contre les guerriers les plus meurtriers d’innombrables mondes. Le plus grand détective du monde peut-il échapper à ce piège lorsque le temps se réinitialise toutes les 22 minutes? Et la présence de quelqu’un d’autre de Gotham City – un félin familier fatal – l’aidera-t-elle ou entravera-t-elle ses efforts… surtout quand ils ne se souviennent pas? Dans une autre vie, ils étaient ennemis, amis, partenaires… mais ici sur l’île, peuvent-ils faire autre chose que se battre à mort?

Batman / Fortnite: Zero Point # 2 sera mis en vente le 4 mai.

