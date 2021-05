Aperçu de la bande dessinée – Batman/Fortnite: Zero Point #4 ⋆ .

Série croisée DC et Epic Games Batman/Fortnite : Point Zéro se poursuit ce mardi avec la sortie du numéro 4, et nous avons l’aperçu officiel pour vous ici ; Vérifiez-le…

Batman s’est libéré de la boucle et du cycle sans fin du combat. Désormais libre d’explorer l’île sans limitation, le plus grand détective du monde découvrira des secrets sur le monde de Fortnite jamais révélés auparavant dans le jeu ou ailleurs. Juste une chose… il n’est pas seul. Non seulement il est rencontré par une faction voyous de bandits Fortnite qui ont ÉGALEMENT échappé au Loop-Eternal Voyager ! Bandoulière ! Magnus ! Fishstick! Et quelques autres – il y a quelqu’un d’autre pris au piège, quelqu’un qui essaie de se libérer du monde de Fortnite… quelqu’un de mortel. Batman reconnaîtra-t-il ce chasseur à gages familier et, plus important encore, lui fera-t-il confiance? Ce n’est pas parce que Batman est hors de la boucle que les combats sont terminés…

Batman/Fortnite : Zero Point #4 sera mis en vente le 1er juin.

