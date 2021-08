Aperçu de la bande dessinée – Batman Secret Files: Clownhunter #1 ⋆ .

in

DC Comics a partagé un aperçu pour Fichiers secrets de Batman : Chasseur de clowns #1 avant sa sortie ce mardi ; Vérifiez le ici…

La mission brutale de Clownhunter pour traquer tous les clowns de The Joker War continue ! Le justicier non entraîné mais concentré traque un clown de niveau boss, mais sa chance risque de manquer alors qu’il tombe dans une embuscade tendue par Punchline ! Dans un parallèle horrible à ses jours à la Gotham Academy, Clownhunter se retrouve dépassé et surpassé en armes… juste le type de chances qu’il aime !

Batman Secret Files : Clownhunter #1 sera mis en vente le 17 août.

