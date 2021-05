Aperçu de la bande dessinée – Batman: Urban Legends # 3 ⋆ .

]]>]]>

Batman: Légendes urbaines # 3 sort ce mardi, et vous pouvez avoir un aperçu du problème ici même avec l’aperçu officiel de DC Comics; jetez un œil ici…

Le mystère autour de Cole Cash et HALO s’approfondit alors que Batman joue un rôle plus actif dans l’enquête sur l’homme connu sous le nom de Grifter. Mais d’autres méchants de Gotham ont commencé à remarquer ce que Grifter est en train de faire et ils sont sur le point de tenter un assassinat! Combien de temps cette équipe improbable entre ce Dynamic Duo peut-elle durer?

L’épopée des Outsiders touche à sa fin avec le retour de trois Outsiders emblématiques: Black Lightning, Katana et Metamorpho, tous réunis pour affronter la belle-mère de Katana! Cette finale changera pour toujours la composition des Outsiders et les mettra sur une nouvelle trajectoire dans l’univers DC!

Red Hood et Batman se disputent ce qu’ils devraient faire avec l’enfant qui est maintenant orphelin à cause du tempérament de Red Hood. Pendant qu’ils placent l’enfant temporairement sous la garde de Leslie Thompkins, elle se demande si elle fait la bonne chose. Est-ce qu’elle s’occupe juste d’un autre Robin en formation?

Batman: Urban Legends # 3 sera mis en vente le 11 mai.

]]>]]>

Lien source