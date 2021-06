Aperçu de la bande dessinée – Batman: Urban Legends #4 .

in

DC Comics a donné aux fans un aperçu de Batman : Légendes urbaines n° 4 avec l’aperçu officiel du numéro avant sa sortie ce mardi.

L’avant-dernier chapitre de l’histoire de Grifter est arrivé ! Grifter marche sur une ligne mortelle entre Lucius Fox et le plan de Halo… pourra-t-il survivre à la phase finale ? Oh, et oui, maintenant Superman est après lui !

Alors que de vieilles blessures menacent de saboter l’enquête de Batman et Red Hood sur la drogue Cheerdrop qui a bouleversé Gotham City, ils se heurtent au criminel le plus froid de Gotham, MR. GELER! Et la force derrière les Cheerdrops misera sur la disparition de l’ancien duo dynamique…

TIM DRAKE est revenu dans les rues de Gotham City et cherche un nouveau but, mais ce qu’il trouve, c’est une série d’enlèvements de jeunes adultes commis par quelqu’un connu uniquement sous le nom de “Monstre du Chaos”. Tim pourra-t-il découvrir la racine des enlèvements ou en sera-t-il la proie ? L’écrivaine Future State Robin Eternal, acclamée par la critique, Meghan Fitzmartin revient pour raconter cette histoire de Tim Drake avec l’artiste star montante Belén Ortega.

Le créateur et acteur acclamé Camrus Johnson écrit une histoire pleine d’action mettant en vedette Luke Fox, le personnage qu’il incarne dans la série télévisée à succès Batwoman!

Batman : Urban Legends #4 sera mis en vente le 8 juin.

Lien source