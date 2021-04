Aperçu de la bande dessinée – BRZRKR # 2 ⋆ .

]]>]]>

Après la sortie record du premier numéro – et la nouvelle d’une adaptation de Netflix – la série de bandes dessinées de Keanu Reeves BRZRKR se poursuit ce mercredi avec la sortie du numéro 2, et nous avons l’aperçu officiel pour vous ici grâce à Boom! Studios…

Le docteur du gouvernement américain Diana Ahuja cherche à débloquer les mystérieux souvenirs de B. – des vies de violence et de tragédie comme personne d’autre qui n’a jamais vécu et qui a commencé par une décision fatidique dans l’ancienne Mésopotamie. Mais Diana est-elle là pour l’aider… ou est-elle au service d’un agenda plus sombre?

BRZRKR # 2 sera mis en vente le 28 avril.

