Aperçu de la bande dessinée – Checkmate de DC n ° 1 z 10z viral

La série limitée à six numéros de DC Échec et mat commence ce mardi, et nous avons ici l’avant-première du premier numéro pour vous mettre en appétit; jetez un oeil ici…

De l’équipe créative primée derrière Event Leviathan de l’année dernière vient le prochain chapitre surprenant de la saga la plus meurtrière de DC Comics.

Leviathan a des agents et des acolytes partout dans le monde, mais quel est le secret de son pouvoir ? Le dernier et le meilleur espoir de la planète pour infiltrer Léviathan est peut-être cette collection hétéroclite de maîtres espions, maintenant associés pour essayer de reprendre le monde qui nous a été volé ! Green Arrow, la Question, Talia al Ghul et d’autres alliés improbables convergent pour affronter Léviathan en tant que membres du nouveau Checkmate, mais qui est le héros surprise derrière cette équipe ? De grands indices sur l’avenir de l’univers DC commencent ici !

Checkmate #1 sera mis en vente le 22 juin.

