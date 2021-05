Aperçu de la bande dessinée – DC’s Wonder Girl # 1 ⋆ .

]]>]]>

DC's nouveau Wonder Girl la série est lancée ce mardi, et nous avons l'aperçu officiel pour vous ici avec l'aimable autorisation de DC Comics; Vérifiez le ici…

L’histoire de Yara Flor commence ici!

Élevée dans le pays lointain de Boise, Idaho, Yara Flor a toujours senti qu’il manquait quelque chose dans sa vie – et maintenant elle se dirige vers le Brésil pour le trouver. Elle ne sait pas que son arrivée déclenchera une série d’événements qui changeront à jamais le monde de Wonder Woman. Son retour a été prophétisé, et avec cette prophétie vient l’attention sans partage des dieux bienveillants des panthéons de l’au-delà. Le danger se cache à chaque coin de rue, mais cette jeune héroïne est-elle prête pour son voyage? Découvrez-le dans un premier numéro à ne pas manquer!

Sortant du best-seller Future State: Wonder Woman, l’écrivain / artiste acclamé Joëlle Jones fait un retour triomphant au personnage pour l’introduire officiellement dans l’univers DC. Vous pensez connaître Wonder Girl, mais vous ne l’avez jamais vue comme ça!

Wonder Girl # 1 sera en vente le 18 mai.

]]>]]>

