Aperçu de la bande dessinée – Detective Comics #1043 ⋆ .

Fear State continue dans les pages de Detective Comics # 1043 ce mardi, et vous pouvez avoir un aperçu du numéro ci-dessous avec l’aperçu officiel de DC Comics…

Fear State s’empare de Gotham City ! Lorsque le bureau de la mairie du maire Nakano se retrouve assiégé, le seul héros qui peut aider le responsable local assiégé est l’homme que Nakano s’est engagé à débarrasser de Gotham : Batman. Le meilleur justicier de la ville doit protéger l’homme qui s’est battu si durement pour mettre fin aux héros masqués dans une poursuite en voiture pleine d’action qui culmine en une fin choquante qui donnera aux lecteurs des cauchemars. Sauvegarde : Attendez, comment Red Hood s’est-il retrouvé dans l’appartement de Deb Donovan ? Et qu’est-ce qui lui donne le droit de manger toutes ses céréales glacées ? Alors que le fils troublé de Gotham et le journaliste le plus coriace de la ville tentent de découvrir le mystère des cadavres disparus du jour A, ils rencontrent plus de réponses qu’ils n’en avaient négocié pour aboutir à une fusillade mortelle qui rend Red Hood à terre ! Deb Donovan pourra-t-elle s’en sortir vivante pour raconter l’histoire de son aventure déchirante ? Et que signifiera la capture de Red Hood pour la Bat-Family ? Tout cela mène au nouveau chapitre terrifiant de l’histoire de Gotham le mois prochain : TASK FORCE Z !

Detective Comics #1043 sera mis en vente le 28 septembre.

