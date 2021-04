Aperçu de la bande dessinée – Fantastic Four: Life Story # 1 ⋆ .

]]>]]>

Dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire du titre, Marvel revisite l’histoire de la première famille cette semaine avec la sortie de Fantastic Four: Histoire de la vie # 1; consultez l’aperçu officiel ici…

Dans la lignée de SPIDER-MAN: LIFE STORY, et pour célébrer le 60e anniversaire de la FF, cette série met en scène la vie du fabuleux quatuor en temps réel à travers les années! Dans le contexte de la guerre froide et de la course à l’espace, un terrible accident donne aux Quatre Fantastiques de grandes puissances, un terrible secret, et les emmène dans l’histoire de leur planète.

Fantastic Four: Life Story # 1 sera mis en vente le 28 avril au prix de 4,99 $.

