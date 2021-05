Aperçu de la bande dessinée – Heroes Reborn: Hyperion & The Imperial Squad # 1 ⋆ .

]]>]]>

Marvel’s Heroes Reborn: Hyperion et l’escouade impériale # 1 sort ce mercredi, et nous avons l’aperçu officiel pour vous ici; Vérifiez-le…

Les quêtes cosmiques de l’adolescent Hyperion avec ses amis chiites approchent de leur fin, mais aucun des jeunes héros n’est prêt à dire adieu. Une mission rapide dans la zone négative sonne comme la coda parfaite pour une fraternité légendaire… mais ce qui attend Hyperion, Gladiator et le reste, c’est l’horreur et l’agonie au-delà de leurs cauchemars les plus fous! Également inclus dans ce numéro: un aperçu spécial de la nouvelle série dérivée, THE STARJAMMERS!

Heroes Reborn: Hyperion & The Imperial Squad # 1 sera en vente le 12 mai, au prix de 4,99 $.

