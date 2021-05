Aperçu de la bande dessinée – Justice League #62 ⋆ .

Ligue des Justiciers #62 est sorti ce mardi, et nous avons l’aperçu officiel pour vous ici avec l’aimable autorisation de DC Comics…

La Ligue des Justiciers ! Les plus grands héros ! Les plus grandes menaces ! Avec leurs pouvoirs hors de contrôle et piégés dans un monde qu’ils ne comprennent pas, la Ligue doit s’unir comme jamais auparavant. La reine Hippolyta est forcée d’affronter son nouveau destin. Tout ça et une dernière page tellement choquante qu’elle fera hurler les fans de Naomi ! Pendant ce temps, dans notre histoire bonus, les Justice League Dark sont piégés dans la Bibliothèque de Babel, où ils apprennent à leurs dépens que le stylo est plus puissant que leurs épées. Ailleurs, Merlin jette son dévolu sur une cité perdue qui cache la clé de ses délices violents. Cela pourrait-il signifier une fin violente pour tous ?

Justice League # 62 sera mis en vente le 1er juin au prix de 3,99 $.

Lien source