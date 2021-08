Aperçu de la bande dessinée – Justice League #66 ⋆ .

]]>]]>

Ligue des justiciers #66 est sorti ce mardi, et nous avons l’aperçu officiel ci-dessous avec l’aimable autorisation de DC Comics…

La salle de justice a été envahie par la menace cosmique du Synmar Utopica, et il faudra toute la force des Planètes Unies, dirigées par Superman, pour le vaincre sans détruire la Terre dans le processus. Pendant ce temps, les secrets de Checkmate sont chuchotés au sein de la Justice League, ce qui cause des problèmes à Green Arrow et Black Canary. Tout ça, et la guest star Deathstroke ! Pendant ce temps à Gotham, Batman surveille le chevalier éternel qui poursuit sa quête dans le labyrinthe de l’esprit de Randir Singh. Et elle n’est pas la seule à s’y perdre ! Mais où est la Justice League Dark dans tout ça ? Sous la mer dans la cité perdue d’Atlantis ! Merlin est prêt à régner, et c’est à Aquaman et à cette bande d’inadaptés magiques de sauver tout le royaume !

Justice League # 66 sera mis en vente le 3 août au prix de 3,99 $.

