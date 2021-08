Aperçu de la bande dessinée – Justice League: Last Ride #4 .

]]>]]>

DC Comics a partagé l’aperçu officiel de Ligue des justiciers : dernier tour n° 4 avant sa sortie ce mardi ; jetez un oeil ici…

La Justice League s’est dissoute lorsque leur dernière mission a terriblement mal tourné, et Martian Manhunter a payé le prix ultime. Mais l’équipe apprend que le temps est un cercle et que leur dernière mission sur Apokolips contient plus que la clé pour protéger un criminel de guerre et mener à bien sa mission, elle raconte comment nous avons perdu J’onn… et pourquoi Superman tient Batman pour responsable. !

Justice League: Last Ride #4 sera mis en vente le 10 août.

