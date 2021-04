Aperçu de la bande dessinée – Les merveilles # 1 ⋆ .

]]>]]>

Les merveilles # 1 est sorti ce mercredi, et vous pouvez consulter l’aperçu officiel du numéro ici avec l’aimable autorisation de Marvel Comics …

Kurt Busiek (MARVELS, Astro City) est de retour, avec la série la plus grande, la plus folle et la plus tentaculaire jamais créée dans l’univers Marvel, racontant des histoires qui s’étalent sur des décennies et vont de l’aventure cosmique au drame humain intense, du niveau de la rue au cosmique, mettant en vedette littéralement n’importe qui, des tout premiers héros de Marvel aux superstars de demain. Ce premier numéro comprend une invasion depuis l’orbite, un pique-nique à Prospect Park, des visites de super-héros à Manhattan, la All-Winners Squad en 1947, Reed Richards pendant son temps dans le renseignement militaire, des êtres cosmiques au-delà de l’espace et du temps – et ce n’est que pour les débutants. . Mettant en vedette Captain America, Spider-Man, le punisseur, la torche humaine, Storm, le chat noir, la vision de l’âge d’or, Aero, Iron Man et Thor, et présentant deux nouveaux personnages, tous magnifiquement dessinés par Yildiray Cinar (X- MEN, Legion of Super-Heroes, IRON MAN) dans l’acte d’ouverture d’un thriller qui nous fera traverser l’univers Marvel… et au-delà. Plus: Qui (ou quoi) est KSHOOM? Tout commence ici. Et ça va… partout.

The Marvels # 1 sera mis en vente le 28 avril, au prix de 4,99 $.

