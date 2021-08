Aperçu de la bande dessinée – Marvel’s Dark Ages #1 ⋆ .

]]>]]>

de Marvel Âge des ténèbres #1 arrive dans les magasins de bandes dessinées ce mercredi, donnant le coup d’envoi du dernier événement Marvel Universe, et vous pouvez avoir un aperçu ci-dessous avec l’aperçu officiel…

C’est ce que l’Observateur guette ! Un danger plus ancien que la Terre menace tout. Pour une fois, les héros qui ont tant de fois sauvé la planète sont quasiment impuissants face à elle. X-Men et Avengers s’assemblent. Spider-People et Fantastic Four se réunissent. Heroes for Hire combat aux côtés des Champions. Rien de tout cela ne suffira. Les lumières sont sur le point de s’éteindre. Le monde à l’extérieur de notre fenêtre… est sur le point de se terminer. Une toute nouvelle saga de l’univers Marvel comme vous ne l’avez jamais vue de Tom Taylor et Iban Coello !

Dark Ages #1 sera mis en vente le 1er septembre au prix de 4,99 $.

