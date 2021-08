Aperçu de la bande dessinée – Marvel’s Voices: Identity #1 ⋆ .

]]>]]>

Marvel met à l’honneur ses héros et créateurs asiatiques cette semaine avec la sortie de Les voix de Marvel : Identité #1, et vous pouvez avoir un aperçu du one-shot ici avec l’aperçu officiel…

CÉLÉBRER LES PLUS GRANDS SUPER-HÉROS ET CRÉATEURS ASIATIQUES DE L’UNIVERS MARVEL ! Certains des meilleurs super-héros asiatiques de la bande dessinée sont à l’honneur dans ce numéro spécial bourré d’action et sincère ! Shang-Chi ! Mme Marvel ! Jubilé! Soie! Jimmy Woo ! Venez célébrer ces héros incroyables et légendaires de créateurs asiatiques nouveaux et établis qui élargiront sûrement “le monde à l’extérieur de votre fenêtre !” De plus : préparez-vous à de grosses surprises spéciales qui ne peuvent être racontées que de la manière Mighty Marvel !

Marvel’s Voices: Identity #1 sera mis en vente le 25 août au prix de 5,99 $.

