Aperçu de la bande dessinée – My Little Pony / Transformers II # 1 ⋆ .

Les icônes des années 80 entrent en collision une fois de plus cette semaine avec le lancement d’IDW Publishing Mon petit poney / Transformers II, le suivi du crossover à succès de l’année dernière; consultez un aperçu du premier numéro ici…

Tout en utilisant un Spacebridge modifié pour apporter de la magie à Cybertron, les Decepticons finissent par déclencher un mal plus puissant d’Equestria qu’ils n’auraient jamais pu l’imaginer – il semble que le seul moyen de sortir de celui-ci est de faire équipe! Plus de poneys, plus de robots et plus de chaos magique alors que deux mondes se heurtent au retour de cet événement crossover à succès!

VOIR AUSSI: IDW célèbre le centenaire de la bande dessinée avec My Little Pony Friendship is Magic # 100

My Little Pony / Transformers II # 1 sortira le mercredi 28 avril.

