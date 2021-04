Aperçu de la bande dessinée – Robin # 1 ⋆ .

]]>]]>

Damian Wayne est là pour prouver qu’il est le meilleur combattant de tout l’univers DC dans le nouveau Robin série de DC Comics; consultez un aperçu du premier numéro ici…

Après avoir appris le tournoi mortel de la League of Lazarus, Damian Wayne a une nouvelle mission: gagner le tournoi et prouver qu’il est le plus grand combattant de l’univers DC! Mais d’abord, il doit trouver l’île secrète où tout se passe! Cette toute nouvelle série solo de Robin obligera Damian Wayne à trouver son propre chemin loin des deux côtés de sa famille! De nouveaux mystères! Nouveau casting de soutien! Premières apparitions de nouveaux personnages! Et beaucoup de combats!

Robin # 1 sera mis en vente le 27 avril, au prix de 3,99 $.

]]>]]>

Lien source