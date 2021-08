Aperçu de la bande dessinée – Rorschach #11 ⋆ 10z viral

]]>]]>

Rorschach #11 est sorti ce mardi, et nous avons l’aperçu officiel du numéro pour vous ici; Vérifiez-le…

Pour résoudre la tentative de meurtre, le détective sur les lieux doit d’abord résoudre un véritable meurtre. Avant que Rorschach et Laura puissent mener à bien leur plan malheureux de tuer un candidat à la présidentielle, ils doivent d’abord trouver un moyen de participer à son rassemblement politique. Une fois ce détail découvert, le reste devrait se mettre en place, surtout s’il s’avère que leur homme à l’intérieur faisait partie de la campagne rivale. Le seul problème est que l’homme est mort, potentiellement tué par les personnes mêmes qu’il essayait d’aider, et comme tout le monde le sait, les hommes morts ne racontent pas d’histoires. Dieu merci, alors, les scènes de crime le font ! Il n’y a plus qu’un problème à régler après ça. Ne manquez pas l’une des bandes dessinées les plus intrigantes de l’année !

Le Rorschach #11 sera mis en vente le 10 août.

