Aperçu de la bande dessinée – RWBY / Justice League # 1 ⋆ .

Le croisement DC Comics et Rooster Teeth RWBY / Ligue de la justice démarre mardi prochain, et vous pouvez avoir un aperçu du premier numéro ici…

L’univers DC et le monde de RWBY se heurtent! Découvrez Bruce Wayne, Clark Kent et Diana Prince of Remnant. L’équipe RWBY se retrouve face à face avec de nouvelles versions des parangons de justice de DC. Un nouveau Grimm sévit autour de l’île de Patch et Ruby et Yang doivent faire équipe avec un jeune farmboy pour l’arrêter!

RWBY / Justice League # 1 sera mis en vente le 27 avril.

