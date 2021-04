Aperçu de la bande dessinée – Star Trek: Year Five # 20 ⋆ .

]]>]]>

Avant sa sortie ce mercredi, nous avons l’aperçu officiel de IDW Publishing Star Trek: cinquième année # 20; Vérifiez le ici…

Alors que l’équipage de l’Enterprise se dirige vers un avenir incertain, l’un des leurs sera entraîné dans un passé violent! En enquêtant sur une structure mystérieuse sur Vulcain, Spock disparaît. Alors que l’équipage tente de le trouver, Spock doit se battre pour survivre alors qu’il navigue dans le passé douloureux de sa planète natale. Les derniers voyages de l’équipage original se poursuivent dans cette aventure qui espère le temps de l’écrivain Brandon Easton (Transformers: War for Cybertron, Thundercats) et de l’artiste Silvia Califano (Star Trek: Year Five, X-Files: Case Files).

Star Trek: Year Five # 20 devrait sortir le mercredi 14 avril.

]]>]]>

Lien source