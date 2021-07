Aperçu de la bande dessinée – The Flash 2021 Annual #1 ⋆ .

Le Flash 2021 Annuel #1 est sorti ce mardi, et vous pouvez avoir un aperçu ci-dessous avec l’aperçu officiel de DC Comics…

L’histoire de « Surge » rapide comme l’éclair et bourrée d’action se termine alors que Wally West revient à nos jours avec une nouvelle perspective sur le passé et un désir revigoré de reprendre le flambeau du Flash. Avec un dernier obstacle à franchir, Wally laisse le passé derrière lui, mais il devra se propulser plus loin et plus vite que jamais pour le faire.

Le Flash 2021 Annuel #1 sera mis en vente le 13 juillet.