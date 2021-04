Aperçu de la bande dessinée – The Mighty Valkyries # 1 ⋆ .

]]>]]>

Les Puissantes Valkyries passez à l’action ce mercredi alors que Marvel lance sa nouvelle série, et vous pouvez consulter un aperçu du premier numéro ici …

JANE FOSTER PREND UN NOUVEAU DÉPART – ET S’ALLIE À LA FOIS ANCIEN ET NOUVEAU! Jane Foster croyait qu’elle était la seule Valkyrie qui restait – mais le combat contre Knull, le roi en noir, lui a prouvé qu’elle avait tort. Maintenant, les Valkyries doivent redéfinir leurs rôles dans un monde en mutation – et Asgard ne va pas rendre les choses faciles. Lorsque Loki arrive à Jane avec des rumeurs selon lesquelles une bête traque les âmes de Midgard, elle se met à l’action – mais elle n’est pas la seule après l’étrange peau de loup. Elle aura besoin de renfort… mais son ancien collègue a d’autres priorités. Il y a des années, la guerrière a fait une promesse à une femme qu’elle aimait. Et maintenant, il est temps de donner suite. Découvrez la véritable histoire de la nouvelle star de l’univers Marvel – et ne manquez pas le début d’une toute nouvelle aventure épique des puissances Jason Aaron, Torunn Grønbekk et Mattia de Iulis!

Le Mighty Valkyries # 1 sera mis en vente le 21 avril, au prix de 4,99 $.

