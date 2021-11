Logan et Raja plongent dans la bataille de mardi entre les Warriors et les Nets à Brooklyn (0h30), y compris leurs impressions sur les Nets jusqu’à présent cette saison (14h15), les différences entre les deux organisations (19h20) et beaucoup plus d’analyses et de perspectives de joueurs pour ce match passionnant.

Hôtes : Logan Murdock et Raja Bell

Producteur associé : Sasha Ashall

