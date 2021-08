Aperçu de la boucle de la mort | Arkane Studios l’a-t-il refait ?

Tout comme son personnage principal, Colt, Boucle de la mort est dans les limbes.

Colt est un assassin, piégé dans un « casse-tête de meurtre » où il est obligé de revivre le même jour encore et encore à moins qu’il ne puisse vaincre toutes les huit cibles principales de Blackreef Island en un seul cycle, mais les difficultés de Deathloop sont un peu plus subtiles.

Lorsque vous essayez de raconter une histoire complexe et hallucinante avec une torsion à chaque coin de rue, la commercialisation de votre jeu sans révéler le mystère devient un pari énorme.

Jouez vos cartes trop près de la poitrine et vous risquez de paraître inintéressant et de vous perdre dans le bruit de la saison des sorties d’automne. Mais si vous mettez tout sur la table, vous risquez de manquer de crochets et de surprises et de laisser les joueurs déçus.

D’après ce que j’ai joué, Deathloop est génial – tout comme le travail précédent d’Arkane Studios sur Dishonored et Prey – et il est tentant d’en rester là.

Une question que j’ai souvent vue est : « quel genre de jeu est Deathloop ? » et c’est aussi une question difficile.

Évidemment, vous pouvez descendre les définitions de genre simples et appeler cela une simulation immersive. Mais j’ai l’impression que cela sous-estime l’accent mis sur un récit intelligent et démêlant, et se prête à s’appuyer sur des mots à la mode et des phrases comme : « vous pouvez aborder les choses comme vous le souhaitez ! »

Dans de nombreux jeux, ce choix se résume à : « Voulez-vous franchir la porte d’entrée ou la seule bouche d’aération que nous avons décidé que vous pouvez également traverser ? » Cependant, il semble que Deathloop vous encourage non seulement à suivre votre propre chemin, mais vous donne en fait les outils et l’espace pour le faire.

Un exemple auquel je peux penser est la façon dont de nombreux jeux vous encouragent à être furtif, mais en dehors de pouvoir vous accroupir, ils ne vous donnent pratiquement aucun outil interactif pour vous aider.

Ensuite, lorsque vous êtes inévitablement repéré depuis un terrain de golf par le premier ennemi que vous visez (à moins qu’il n’ait été réglé pour avoir la conscience d’un clubber universitaire de 10 sambucas de profondeur pour compenser), l’approche furtive est irrémédiablement bloquée. Vous obtenez une grosse croix rouge à travers une case dans le coin de l’écran et votre seule option est de soupirer bruyamment ou de recharger une sauvegarde.

Dans mon temps avec Deathloop, j’ai apprécié la flexibilité de pouvoir fusionner des approches plus furtives et plus furtives au sein de la même carte, où j’ai l’impression que les tranches d’ennemis sont presque configurées comme des rencontres différentes.

Au lieu que votre seule option soit la furtivité jusqu’à ce que quelque chose se passe mal, vous pouvez prendre le chemin le plus explosif dès le début sans fermer vos options plus tard.

Vous pouvez vous faufiler méticuleusement à travers une zone, en faisant sortir tout le monde tranquillement, ou sortir pour faire face aux menaces à haute voix et efficacement, avant de retomber dans l’ombre pour faire à nouveau le même choix lorsque vous rencontrez un autre groupe de méchants. Vous n’êtes pas puni pour avoir pleinement utilisé les capacités de Colt.

Cela dit, si vous laissez quelqu’un décrocher et déclencher l’alarme, les choses deviennent plus poilues à plus grande échelle, mais j’aime la façon dont cela permet un jeu de rôle vraiment organique – où vous êtes plus concentré sur la pratique de votre chemin à travers un niveau plutôt que tracer le chemin parfait en sachant parfaitement que vous essayez de « jouer le jeu correctement ».

Et cela fonctionne également dans un sens narratif, car vous apprenez l’environnement et votre place dans celui-ci comme le fait Colt. L’un des mantras de Deathloop est “la connaissance, c’est le pouvoir”, et il met en pratique ce qu’il prêche.

Des touches comme l’absence (d’après ce que j’ai vu) de menu de carte traditionnel, vous obligent à apprendre votre chemin et s’intègre bien dans cette idée de se sentir plus à l’aise au fur et à mesure que chaque boucle progresse.

Vous aurez certainement besoin d’apprendre votre chemin aussi, car des énigmes complexes (comme vous l’avez peut-être déjà vu dans la bande-annonce d’explication de Deathloop) se déroulent à plusieurs heures de la journée dans différentes parties de l’île – on peut avoir l’impression qu’il y a plus de rouages et des pièces mobiles que Clockwork Mansion de Dishonored 2.

Vous pouvez résoudre le mystère et rompre la boucle par vous-même lorsque Deathloop tombera sur PS5 et PC le 14 septembre.