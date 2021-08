Aperçu de la Bundesliga : les prétendants au titre

Après une saison de matchs captivants, des résultats imprévisibles, des stades pour la plupart vides, la défaite d’un record de buts de 49 ans et le Bayern Munich remportant le neuvième titre consécutif du club, la Bundesliga revient le 13 août, avec de grandes attentes et des scénarios captivants.

Sept des huit meilleurs clubs de la saison dernière ont changé de manager, promettant potentiellement encore plus d’incertitude pour 2021/22. Des plans sont établis pour que les spectateurs reviennent enfin sur la plupart des terrains, ramenant le concept d’avantage du terrain dans le mélange. De nombreux joueurs se remettent encore d’une année 2020/21 longue et ardue, y compris de nombreux joueurs parmi les plus performants de la ligue, qui ont également participé à des tournois internationaux cet été.

Deux piliers de la Bundesliga (Werder Brême et Schalke 04) ont été relégués en disgrâce, laissant la place aux clubs nouvellement promus Greuther Fürth et VfL Bochum. Le Borussia Dortmund a perdu le meneur de jeu Jadon Sancho, tandis que l’avenir de la superstar Erling Haaland reste incertain. Un Américain prend en charge l’un des plus grands clubs du monde et l’Union Berlin jouera pour la première fois au football européen, après sa septième place la saison dernière. De plus, le Bayern Munich tentera l’exploit incroyable de remporter dix titres consécutifs de Bundesliga sans précédent.

À l’approche de la saison, voici à quoi s’attendre et à surveiller en Bundesliga cette année, à commencer par les trois meilleurs clubs de la ligue, les prétendants au titre.

Aperçu de la Bundesliga 2021/22 : première partie

Champions potentiels du record

Aucun club allemand n’a jamais remporté dix championnats de championnat consécutifs, un record ridicule que le Bayern Munich tentera d’atteindre en 2021/22. Avec certains des meilleurs joueurs du monde, le Bayern entrera à nouveau cette saison en tant que favori de la ligue. Mais il y a quelques questions pour le Rekordmeister.

Le plus important concerne le manager, alors que le Bavarois de 34 ans, Julian Nagelsmann, prend les commandes après deux saisons au RB Leipzig. Après le départ compliqué de la légende Hansi Flick, le Bayern a pu obtenir son remplaçant de premier choix, l’un des managers les plus recherchés au monde. Les précédentes équipes de Nagelsmann à Hoffenheim et Leipzig ont joué un football scintillant, marqué par un pressing agressif et des attaques rapides. Sa tactique devrait bien convenir à cette équipe du Bayern, qui a joué de la même manière sous Flick.

Nagelsmann hérite d’une équipe extrêmement talentueuse, dont l’attaquant Robert Lewandowski, dont les 41 buts en championnat la saison dernière lui ont permis de conquérir le précédent record de 40 par Gerd Muller en 1971/72. Le spécialiste des passes décisives Thomas Müller, ainsi que les ailiers Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy Sané, font du Bayern l’attaque la plus puissante d’Allemagne. Le duo de Joshua Kimmich et Leon Goretzka est potentiellement la meilleure combinaison de milieu de terrain au monde. Et lorsque Manuel Neuer est dans le but, il n’y a généralement pas de quoi s’inquiéter.

Cependant, un problème majeur pour le Bayern est leurs problèmes défensifs. Ils ont inscrit 44 buts la saison dernière, ce qui était le plus grand nombre de buts accordés par le club depuis 1995/96. Une amélioration défensive est attendue sous Nagelsmann, dont Leipzig n’a encaissé que 32 buts en championnat la saison dernière (le moins en Bundesliga). La signature de l’arrière central Dayot Upamecano, 22 ans, devrait aider, mais avec les blessures actuelles d’Alphonso Davies et de Lucas Hernandez, ainsi que l’incohérence de Niklas Süle et Benjamin Pavard, la défense du Bayern est tout sauf solidifiée.

Un flair américain

En raison des incertitudes défensives du Bayern, il y a deux clubs qui pourraient rendre la vie inconfortable pour Nagelsmann.

L’une est ses anciennes équipes, Leipzig, qui a terminé deuxième la saison dernière. Pour remplacer leur manager vedette, la hiérarchie Red Bull s’est tournée vers leur club sœur autrichien, Red Bull Salzburg, et a « promu » l’Américain Jesse Marsch. L’équipe de Salzbourg de Marsch a joué un football passionnant et de haute intensité, remportant deux titres consécutifs en Bundesliga autrichienne. Il avait également passé une saison en tant qu’assistant de Ralf Ragnick à Leipzig, où le natif du Wisconsin a appris et amélioré son style d’entraîneur.

Malgré la perte des meilleurs défenseurs Upamecano et Ibrahima Konaté, Leipzig conserve toujours une équipe impressionnante et jeune, et ils devraient facilement s’adapter au système de Marsch. L’ailier Angeliño, les milieux de terrain Marcel Sabitzer, Tyler Adams et Dominik Szoboszlai, ainsi que les attaquants Dani Olmo, Emil Forsberg, Christopher Nkunku et Andre Silva causeront de nombreux problèmes à leurs adversaires. La signature de Silva a été un grand coup pour Leipzig, puisque l’attaquant portugais a marqué 28 buts en championnat pour l’Eintracht Francfort en 2020/21. Sa présence aidera une équipe qui convoite désespérément un buteur régulier après le départ de Timo Werner l’été dernier.

Pour Leipzig, la clé sera de suivre le rythme du Bayern et d’essayer d’entrer dans la longue course de la saison avec une chance de remporter le titre. Au cours des deux dernières années, ils ont bien commencé, mais ont vacillé au cours des dernières semaines, y compris la saison dernière, lorsqu’ils n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matches de Bundesliga. Dortmund a également anéanti Leipzig (4-1) lors de la finale du DFB Pokal. Marsch devra s’assurer que Die Roten Bullen ne s’effondre pas à nouveau à la fin de la saison de championnat.

Poursuite du titre noir et jaune

Le Borussia Dortmund poussera également le Bayern, même avec le départ de Jadon Sancho pour Manchester United. Erling Haaland continue d’être l’une des cibles de transfert les plus recherchées de tous les temps, mais pour l’instant, prévoit de rester avec Dortmund pour la saison. Ses 27 buts en championnat l’an dernier ont aidé les Black and Yellows à terminer troisièmes, après avoir passé plusieurs semaines en dehors des quatre premiers alors que la qualification pour la Ligue des champions était sérieusement menacée.

Le phénomène norvégien attendra également de l’aide de la nouvelle recrue du club : l’attaquant de 22 ans Donyell Malen du PSV Eindhoven, qui a impressionné à l’Euro 2020 pour les Pays-Bas. Un solide mélange de vétérans, tels que Mats Hummels, Marco Reus, Thorgan Hazard, Raphaël Guerreiro et Thomas Meunier, ainsi que les jeunes stars Jude Bellingham et Giovanni Reyna font de Dortmund une menace légitime pour le titre.

Comme le Bayern et Leipzig, Dortmund a également changé de manager, Marco Rose succédant à l’entraîneur intérimaire bien-aimé et admiré Edin Terzic. Rose a impressionné au cours de ses deux saisons au Borussia Mönchengladbach, où il a guidé le club vers une quatrième place et une qualification pour la Ligue des champions en 2019/20. Cependant, la saison dernière a été marquée par des incohérences, principalement en raison de l’annonce précoce en février que Rose partirait et rejoindrait Dortmund cet été.

Pourtant, le pressing haut, les passes rapides et le jeu offensif dynamique de Rose ont fait de son mandat à Gladbach un succès. Comme Nagelsmann et Marsch, beaucoup dépendront de la capacité de Rose à intégrer rapidement ses idées dans l’équipe. Il tentera également d’aider Dortmund à surmonter une récente fragilité dans les grands matches, notamment contre le Bayern, que les Noirs et les Jaunes n’ont plus battu depuis 2018. Une victoire sur les Bavarois en Supercoupe d’Allemagne le 17 août donnerait à l’équipe la confiance. qu’ils peuvent défier leurs rivaux au titre.

Une course à trois pour la Bundesliga Tite

Ce serait une énorme surprise si l’un des Bayern, Leipzig ou Dortmund ne remporte pas la Bundesliga en 2021/22. Ce sont les trois clubs les plus riches de la ligue, ce qui les a amenés à constituer les trois meilleurs alignements d’Allemagne. Le Bayern est un favori évident, avec des attentes très élevées pour Nagelsmann. Cependant, Marsch et Rose sont également dans des situations de pression pour rendre la course au titre compétitive et empêcher les Bavarois de gagner à nouveau.

Si le Bayern commence la saison de manière dominante, tout en exécutant parfaitement la tactique de Nagelsmann, il devrait se diriger vers un dixième titre consécutif. Mais s’il y a un problème mécanique dans la machine à tout conquérir Rekordmeister, alors la porte peut s’ouvrir pour Leipzig et Dortmund, ce qui pourrait conduire à une course au titre de tous les temps en Bundesliga et dissiper l’idée que la ligue est déjà décidée avant qu’elle ne commence.

