Aperçu de la campagne Halo Infinite : Gimme Now Pls

Capture d’écran : 343 industries

Halo Infinite a eu une sacrée semaine. Lundi, le 20e anniversaire de la franchise de science-fiction, les intendants de la série 343 Industries ont sorti le mode multijoueur de Halo Infinite, des semaines avant la date prévue, pour une réception instantanée. Aujourd’hui, divers sites ont publié des avant-premières élogieuses des premières heures de sa campagne. (Kotaku n’a pas reçu d’accès anticipé.) Ils partagent la scène avec une poignée d’interviews de grande envergure avec divers créateurs de premier plan.

Oui, la dernière campagne publicitaire de Halo Infinite est clairement à plein régime, avant sa sortie le 8 décembre sur Xbox et PC. Voici six points clés à retenir de la junket Internet d’aujourd’hui.

Les dates de sortie du mode coopératif et créatif ne sont pas figées

En août, le développeur 343 Industries a annoncé que Halo Infinite ne sortirait pas avec une campagne coopérative, comme cela a été la tradition de la série pour tous les autres jeux. Forge, le mode créatif de longue date de Halo, qui permet aux joueurs de créer des cartes et des modes multijoueurs personnalisés, serait également absent au lancement.

Lors de la ruée vers les annonces de lundi, 343 Industries a déclaré que la coopérative interviendrait pendant la deuxième saison d’Infinite (qui devrait commencer en mai 2022) et que Forge est prévue pour la troisième. Plus tôt cette semaine, lorsqu’ils ont été contactés pour commentaires, les représentants de 343 ont refusé de fournir à Kotaku des dates spécifiques. Comme nous le savons maintenant, suite à la sortie surprise du multijoueur d’Infinite, 343 est prêt à remonter la chronologie. Mais il y a aussi de la place ici pour que ces fonctionnalités soient encore plus repoussées.

« Cela reste des objectifs. Ceux-ci restent des cibles », a déclaré à Eurogamer le responsable créatif de Halo Infinite, Joseph Staten. « Et nous ne pouvons pas nous engager sur des dates fermes pour le moment. »

La campagne ressemble plus à Halo: Combat Evolved qu’à Halo 4 ou Halo 5

S’adressant au Washington Post, Joseph Staten, qui a joué un rôle important dans l’élaboration de la trilogie originale de Halo, a comparé la campagne de Halo Infinite à Halo : Combat Evolved de 2001. Dans l’interview d’Eurogamer, il a tracé une ligne directe entre Halo Infinite et deux niveaux totémiques du premier jeu : « The Silent Cartographer » et « Truth & Reconciliation ». Les deux étaient structurés autour de zones légèrement ouvertes, avant de canaliser le joueur dans des segments de tir à la première personne linéaires plus traditionnels. Les deux niveaux comportaient des histoires miniatures qui pouvaient être isolées du jeu plus large. Halo Infinite arborera une structure similaire, mais à une échelle infiniment plus grande.

Capture d’écran : 343 industries

« Nous ne racontons pas l’histoire de Halo 1. Ce que l’équipe a décidé de faire et je pense qu’elle a vraiment réussi, c’est de capturer le ton et certains de ces thèmes forts des premiers jeux Halo, mais aussi de se moderniser avec de nouveaux systèmes « , a déclaré Staten au Washington Post.

Et ce n’est pas une suite directe de Halo 5

Halo 5, sorti en 2015, a aliéné certains fans de longue date. Plutôt que de lancer des joueurs uniquement en tant que Master Chief, la majorité du jeu a suivi un nouveau personnage. Et c’est sans parler d’un complot qui déraille avec peu de justification. (Ne me parlez même pas du tour de Cortana de devenir un suzerain galactique.) Halo Infinite supprime cela, apparemment, en lançant Master Chief avec une crise d’amnésie (science-fiction classique) dans une toute nouvelle partie de la galaxie , 18 mois après les événements de Halo 5.

« Il y a un tissu conjonctif entre les deux matchs », a déclaré Staten au Washington Post. « Et cela enrichit définitivement l’expérience si vous jouez aux précédents jeux Halo et si vous jouez à Halo 5, mais si vous êtes tout nouveau dans la franchise, nous voulions nous assurer que nous avons vraiment incliné le sol pour vous, que nous ouvrons le porte, allumez les lumières et dites : « Hé, saute à l’intérieur et profite. »

La difficulté « normale » est la norme cette fois-ci

Les jeux Halo ont toujours été jouables dans quatre niveaux de difficulté de plus en plus difficiles – Facile, Normal, Héroïque et Légendaire – et destinés, du point de vue du développement, à être joués en Héroïque. Pour la première fois dans l’histoire de la série, Halo Infinite a été conçu avec Normal comme difficulté de base, a déclaré le directeur des personnages Stephen Dyck à VGC.

« ​​Donc, d’habitude, nous regardons Héroïque, nous réglons tout ici, tout est réduit un peu pour Normal et Facile, puis augmenté un peu pour Légendaire », a déclaré Dyck. « Cette fois, nous avons passé beaucoup plus de temps sur la difficulté normale, en attendant l’arrivée de nouveaux joueurs. »

Il y a une référence Craig

La révélation désormais tristement célèbre de Halo Infinite en juillet 2020 pourrait se résumer à un arrêt sur image d’un modèle de personnage: une Brute au rendu plat, qu’Internet a immédiatement immortalisé sous le nom de « Craig ». (Il y a une conversation à avoir pour savoir si la mise en pause d’une vitrine sur une seule image était une évaluation juste, mais 343 a néanmoins intériorisé les commentaires. Les modèles de personnages Brute ont eu un sérieux éclat.)

Capture d’écran : 343 industries

Repéré par The Verge, il y a une référence flagrante à Craig dans Halo Infinite. Au sommet de l’une des tours de l’espace ouvert, vous pouvez voir une affiche « tournée » citant toutes ses apparitions autour du ring, ainsi qu’un album contenant ses « plus grands succès » (des chansons comme « The Day You Become A Meme, I Got Tears Last L’été »).

Au sujet du resserrement, la haute direction de 343 est vague

Il est clair que le retour de flamme de l’été dernier a eu des impacts négatifs sur les développeurs de 343 Industries. Au lendemain de la vitrine de juillet 2020, 343 a retardé le jeu d’un an, poussant ce qui aurait été un jeu de lancement à succès pour la Xbox Series X/S bien en dehors de la fenêtre de lancement. Le chef du projet Format Chris Lee a démissionné. Staten est intervenu. Un rapport publié aujourd’hui dans Polygone a détaillé le moral de cette période de troubles (qui, il faut le rappeler, s’est effondrée au plus fort d’une pandémie) dans l’équipe.

S’adressant à Polygon, trois supérieurs de Halo Infinite – la directrice du studio Bonnie Ross, le directeur multijoueur Tom French et le directeur narratif Paul Crocker – ont déclaré que Microsoft n’avait en aucun cas institué des heures supplémentaires obligatoires, mais s’est refusé à répondre spécifiquement si l’équipe a fini ou non. travailler dans des conditions de crise.

« Personne n’est obligé de faire quoi que ce soit », a déclaré Crocker. « Mais tout le monde aime Halo, et les gens veulent que le jeu soit aussi bon que possible. C’est une réponse compliquée.

«Nous ne voulons pas pousser sur le resserrement. Parfois, les gens le font parce qu’ils y mettent leur amour », a déclaré French. « Parfois, les choses prennent du retard et vous prenez des décisions. C’était beaucoup de complexité de gérer tout ça depuis chez soi. Mais je pense que nous avons fait du bon travail en équilibrant la santé de l’équipe en plus de livrer un jeu dont nous sommes tous très fiers et excités.