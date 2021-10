Aperçu de la chanteuse masquée : Cupcake taquine son identité

Est petit gâteau prête à lâcher son foil et à révéler qui elle est vraiment ? Il semble que ce soit le cas dans cet aperçu exclusif de l’épisode du 13 octobre de The Masked Singer.

Alors que la nouvelle scène taquine, Cupcake laisse tomber des indices sur son identité lors d’un « Speed ​​Dating » avec des panélistes Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Robin Thicke. Au cours de ce moment en tête-à-tête avec le candidat costumé, les panélistes peuvent poser à Cupcake leurs questions les plus brûlantes – bien que certaines soient plus révélatrices que d’autres.

Par exemple, McCarthy demande à Cupcake : « Quelle est l’application la plus utilisée sur votre téléphone ? »

Au début, cela ne semble pas être une question très utile, mais l’absence de « TikTok » et « Instagram » dans la réponse de Cupcake nous fait en déduire qu’elle n’est pas une influenceuse de la génération Z. Pour mémoire, Cupcake dit que son application la plus utilisée est Whole Foods.

Jeong reste sur le thème des rencontres en demandant au concurrent : « Croyez-vous au coup de foudre ?