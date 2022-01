Aperçu de la clôture du marché NBA le 10 février

Nous sommes à un mois de la date limite de Marché des transferts NBA qui aura lieu le 10 février prochain et nous souhaitons faire le point sur la situation de la plupart des franchises en tenant compte de leur situation salariale (qu’ils passent ou non la taxe de luxe) et sportif (le réel besoin qu’ils ont de changer les choses dans les modèles).

Équipes avec une limite de salaire dépassée depuis longtemps

Filets de Brooklyn: Kyrie Irving vient de rentrer, donc pas de gros mouvements à prévoir.

Guerriers de l’état d’or: Klay Thompson est de retour et l’équipe travaille : aucun changement à prévoir

Les Lakers de Los Angeles: Ils ont essayé de déplacer Russell Westbrook mais n’ont pas pu. Rien n’est attendu (peut-être une pièce mineure qui améliore la défense de l’équipe, peut-être coupant Jordan et Bazemore ensemble).

Clippers de Los Angeles: 94 millions de plus : Avec Kawhi Leonard et Paul George blessés, la saison s’annonce très compliquée. Rien de rien.

dollars de Milwaukee: Ils ont coupé DeMarcus Cousins ​​​​pour rester avec un trou de 3 millions (ils pourraient incorporer jusqu’à deux joueurs).

Jazz de l’Utah: Ils ont envoyé Miye Oni à OKC pour créer un espace de 7 millions. S’ils déplaçaient un joueur de Joe Ingles, ils pourraient incorporer une autre pièce de valeur.

Équipes avec la limite de salaire dépassée

Celtics de Boston: Des hommes comme Juancho Hernangómez ou Dennis Schroder qui ne travaillent pas pourraient entrer dans des transferts ou être licenciés. L’équipe ne fonctionne pas, elle a besoin d’une restructuration totale qui devrait être à l’été et ne pas courir maintenant.

Portland Trail Blazers: Rien ne fonctionne. Chaque année pour le pire. Damian Lillard et CJ McCollum sur le fil. Ben Simmons a sonné. Covington et Nurkic sonnent pour partir. Ils devraient être les grands artistes du marché, même s’ils pourraient recommencer à ne rien faire comme d’habitude.

76ers de Philadelphie: L’équipe travaille sans Ben Simmons, donc s’ils obtiennent un bon transfert, ils pourraient encore s’améliorer et se battre pour la Conférence Est. On verra s’ils obtiennent une offre qui les convainc ou s’ils la gardent toute la saison. Les Rumeurs NBA ne vous arrêtez pas.

Des équipes qui peuvent dépenser plus

D’accord C: L’équipement qui dépense le moins en longueur (112 kilos qu’ils ont à leur disposition). Nous verrons si Sam Presti continue de chercher des choix ou commence à constituer une équipe pour essayer de gagner.

Magie d’Orlando: En pensant au brouillon, ils vont faire peu de choses pertinentes malgré la grande masse qu’ils chérissent.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Sans Sion williamson la campagne est très mauvaise au niveau sportif. Ils sont totalement inconnus. Il ne semble pas être le moment de bouger pour eux.

Les francs-tireurs de Dallas: L’équipe de Luka doncic a commencé à gagner et ils ont une exception commerciale de 10,9 millions qu’ils pourraient utiliser pour faire venir un joueur qui améliore la liste afin de se battre pour les premières positions dans l’Ouest.