Aperçu de la Coupe d’Afrique des Nations 2021

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) débute dimanche 9 janvier. Le Cameroun, hôte du tournoi, donne le coup d’envoi du tournoi en affrontant le Burkina Faso à Yaoundé.

Le tournoi devait initialement avoir lieu en janvier et février de l’année dernière. Cependant, en raison des effets du Covid-19, il a été repoussé de 12 mois.

Certains des plus grands joueurs du monde seront à l’affiche au Cameroun. Mohamed Salah, Sadio Mane et Riyad Mahrez pour n’en citer que trois. Il y aura également de jeunes stars sur le devant de la scène comme le Malien Amadou Haidara, le Ivoirien Franck Kessie et le Burkina Faso Edmond Tapsoba.

C’est toujours l’un des tournois les plus ouverts du football international. Il y a eu cinq lauréats différents au cours des cinq dernières éditions. Voici un aperçu du plus grand tournoi d’Afrique.

Coupe d’Afrique des nations 2021 : à quoi s’attendre

Les hôtes cherchent à revenir aux jours de gloire

Dans les années 1980, le Cameroun était la force la plus dominante du football africain. Ils ont remporté la Coupe d’Afrique des nations à deux reprises au cours de cette décennie en 1984 et 1988. En outre, ils ont été la première nation africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde en 1990, s’inclinant face à l’Angleterre en prolongation.

En 2017, ils ont étonnamment remporté la CAN pour la cinquième fois en battant l’Égypte en finale.

Ils n’ont peut-être pas les noms de stars qu’ils avaient autrefois, mais les attentes seront élevées en tant que pays hôte. Ils ont impressionné lors des qualifications pour la Coupe du monde en remportant leurs quatre derniers matchs.

Leurs espoirs dépendront de l’attaquant du Bayern Munich Eric Maxim Choupo-Moting et du gardien Andre Onana qui est l’un des meilleurs du tournoi.

Ils sont dans un groupe difficile mais espèrent au moins atteindre les quarts de finale.

L’Algérie cherche à conserver son titre

L’ailier de Manchester City, Riyad Mahrez, dirigera la défense algérienne de son titre en Coupe d’Afrique des Nations. En 2019, ils ont battu le Sénégal pour remporter leur deuxième titre. C’était particulièrement doux étant donné qu’ils l’ont remporté sur le sol égyptien de leurs rivaux féroces.

L’Algérie est en bonne forme à l’approche de la compétition après avoir été invaincue lors des éliminatoires de la Coupe du monde et sera parmi les favorites pour aller jusqu’au bout une fois de plus.

Ils sont dans un groupe assez simple avec des matchs d’ouverture contre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, ce qui devrait les aider à se frayer un chemin dans le tournoi. De plus, ils ont l’une des meilleures équipes d’Afrique. Le milieu de terrain de l’AC Milan Ismael Bennacer, Saïd Benrahma de West Ham United et l’attaquant lyonnais Islam Slimani.

Il ne serait pas surprenant qu’ils conservent leur titre et en fassent deux de suite.

La Gambie et les Comores font leurs débuts à la CAN

Deux pays feront leurs débuts à la CAN, la Gambie et les Comores faisant leur première apparition dans la compétition.

La Gambie s’est qualifiée de manière impressionnante en terminant en tête de son groupe, qui comprenait des équipes telles que le Gabon et la RD Congo, ces dernières se sont qualifiées pour les phases finales des éliminatoires de la Coupe du monde.

Les noms notables de leur équipe incluent le milieu de terrain des Forest Green Rovers Ebou Adams, le défenseur de la Sampdoria Omar Colley et le défenseur de Salford City Ibou Touray.

Ils font partie d’un groupe incroyablement difficile avec le Mali et la Tunisie et considéreront probablement leur affrontement avec la Mauritanie comme le plus susceptible d’enregistrer leur première victoire en finale.

Pendant ce temps, les Comores se sont qualifiées en terminant deuxième de leur groupe de qualification derrière l’Egypte. Une grande partie de leur équipe joue au football de leur club en France. Ils font face à une lutte acharnée pour avoir un impact à la CAN avec le Gabon, le Ghana et le Maroc dans un groupe extrêmement difficile.

Cependant, la simple qualification pour la finale représente un énorme exploit pour l’un des plus petits pays d’Afrique.

Accumulation perturbée pour les Super Eagles

Cela a été une préparation perturbée pour l’un des favoris du tournoi, le Nigeria. Tout d’abord, ils ont reçu un coup dur alors que l’attaquant vedette Victor Osmihen a été exclu en raison de Covid et qu’il se remet également d’une blessure au visage.

Ensuite, l’attaquant de Watford, Emmanuel Dennis, a été exclu de son équipe après un différend administratif et une dispute avec son club. Ajoutez à cela que les défenseurs des Rangers Calvin Bassey et Leon Balogun seront portés disparus en raison d’une blessure, cela n’a certainement pas été une préparation en douceur pour les Super Eagles.

Malgré cela, le Nigeria possède toujours une équipe solide qui comprend les joueurs de Leicester City Wilfred Ndidi et Kelechi Iheanacho et l’ailier d’Everton Alex Iwobi.

Ils seront dirigés par le manager par intérim Austin Eguavoen avant que l’ancien patron de Porto et du Sporting Clube de Portugal, José Peseiro, ne prenne le relais après le tournoi.

Le Nigeria n’a pas remporté l’AFCON depuis 2013, mais malgré l’accumulation turbulente, les attentes seront élevées et on s’attendra à ce qu’ils aillent loin.

Ian Wright a raison de dénoncer le manque de respect envers la CAN

L’ancien attaquant anglais Ian Wright a récemment dénoncé la couverture médiatique irrespectueuse de la CAN.

Il a déclaré sur Instagram : « Y a-t-il jamais un tournoi plus irrespectueux que la Coupe d’Afrique des Nations ?

« Il n’y a pas de plus grand honneur que de représenter votre pays. La couverture est complètement teintée de racisme.

«Nous avons joué nos euros dans dix pays au milieu d’une pandémie et il n’y a aucun problème. Mais le Cameroun, seul pays hôte d’un tournoi, pose problème.

« On demande à des joueurs s’ils honoreront les convocations de leurs équipes nationales. Imaginez s’il s’agissait d’un joueur anglais représentant les Trois Lions. Pouvez-vous imaginer la fureur?

Les commentaires de Wright sont tout à fait corrects. C’est le plus grand tournoi d’Afrique et cela représente une somme énorme pour les joueurs et les fans.

Les clubs ne sont peut-être pas heureux de perdre certains de leurs meilleurs joueurs pendant une période chargée de la saison, mais franchement, ils sont durs. Les clubs devraient avoir des effectifs suffisamment grands pour faire face.

A partir de 2023, le tournoi se jouera en juin et juillet. Espérons que ce changement aidera le tournoi à obtenir le respect qu’il mérite.

