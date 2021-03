Aperçu de la deuxième journée: Sabiñánigo

31/03/2021 à 12:28 CEST

le Sabinanigo disputera son deuxième match de la deuxième phase de la troisième division contre le Carignan, dont le départ est prévu ce jeudi à 12h00 au Joaquin Ascaso.

Du côté des visiteurs, le CD Cariñena a réussi un match nul contre Villanueva, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Sabinanigo, les chiffres indiquent deux victoires et un nul en faveur de l’équipe à domicile. De plus, les locaux ne perdent pas avec le Carignan lors de ses trois dernières visites. La dernière fois qu’ils ont joué au Sabinanigo et le Carignan dans ce tournoi c’était en avril 2018 et le match s’est terminé par un 4-1 en faveur de Sabinanigo.

Actuellement, le CD Cariñena il est en tête du classement avec une différence de 14 points par rapport à son rival. L’équipe de Pitu Lerga Il arrive au match en onzième position et avec 14 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est cinquième avec 28 points.