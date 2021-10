Aperçu de la division Pacifique de la LNH 2021-22: Seattle Kraken choisira son identité lors de la saison inaugurale

La saison 2021-22 de la LNH débute mardi avec un calendrier complet de 82 matchs qui se déroulera jusqu’au 29 avril. Cette année, 32 équipes, avec l’ajout du Seattle Kraken, s’affronteront dans l’espoir de remporter la très convoitée Coupe Stanley. dans ce qui sera la première saison régulière depuis que la pandémie a frappé la mi-saison en mars 2020.

La ligue est divisée en deux conférences : les conférences Est et Ouest et revient à ses quatre divisions d’origine : Atlantique, Métropolitaine, Centrale et Pacifique, avec huit équipes chacune.

Lisez ci-dessous pour une ventilation de la division du Pacifique.

Le gardien de but des Golden Knights de Vegas, Robin Lehner (90), lors du match des Sharks de San Jose contre les Golden Knights de Vegas le 9 octobre 2021.

Largement considéré comme la division la plus faible de la ligue, le Pacifique abrite également l’une des meilleures équipes de la LNH : les Golden Knights.

Depuis sa création en 2017, Vegas a participé aux séries éliminatoires chaque saison, atteignant même la finale de la Coupe Stanley lors de sa saison inaugurale. La saison dernière, les Knights ont terminé deuxièmes de leur division avec une fiche de 40-14-2. Une partie de ce qui a rendu cela possible est la mentalité « allez gros ou rentrez chez vous » de Vegas.

Vegas va manquer une grosse pièce de son casse-tête de la Coupe Stanley avec l’échange de Marc-André Fleury. Robin Lehner, qui a été acquis dans une transaction avec les Maple Leafs, prend le relais et même s’il a aidé Vegas à atteindre la finale de conférence en 2020, les chaussures de Fleury seront difficiles à combler.

Les Knights ont également tenté de résoudre leurs problèmes de supériorité numérique pendant l’intersaison avec les ajouts d’Evgenii Dadonov et de Nolan Patrick.

Le défenseur du Seattle Kraken Vince Dunn (29) célèbre avec l'attaquant Ryan Donato (9) et l'attaquant Morgan Geekie (67) et l'attaquant Calle Jarnkrok (19) après avoir marqué un but contre les Canucks de Vancouver en deuxième période au Rogers Arena.

Et puis il y en avait 32.

Le plus grand défi pour le Kraken cette saison sera d’annuler le bruit. Les questions sur l’unité et la chimie seront bien sûr les principales préoccupations, mais Seattle aura également la pression d’être à la hauteur de l’histoire établie par son rival de division Vegas : quatre saisons, quatre apparitions en séries éliminatoires.

Seattle a choisi ses joueurs vedettes à partir du but. Le finaliste du Trophée Vezina Philipp Grubauer sera dans le filet après avoir quitté l’Avalanche après une année solide. Il a obtenu une fiche de 30-9-1 avec une moyenne de buts alloués de 1,95, le meilleur de la ligue et a égalé l’avance de la ligue pour les blanchissages avec sept.

Le meilleur défenseur et capitaine d’équipe nouvellement nommé, Mark Giordano, a emboîté le pas après avoir été sélectionné lors du repêchage d’expansion où le Kraken a également sélectionné Jamie Oleksiak, le signant pour un contrat de 23 millions de dollars sur cinq ans.

Jaden Schwartz, Jared McCann, Jordan Eberle sont la première ligne prévue, mais la défense de Seattle devrait être la vedette du spectacle.

Alex Chiasson #39 et Connor McDavid #97 des Oilers d'Edmonton célèbrent un but en deuxième période contre les Jets de Winnipeg lors du quatrième match de la première ronde des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2021 le 24 mai 2021 à Winnipeg, Manitoba.

La même équipe qui a produit la dynastie de Wayne Gretzky et Mark Messier n’a fait que deux apparitions en séries éliminatoires au cours des 15 dernières années. Bien que cela semble mauvais pour les Oilers, un examen plus attentif révèle une équipe au potentiel étonnant.

La saison dernière, Edmonton a terminé deuxième de la division mais a été balayé par les Jets au premier tour. La saison précédente comportait également une deuxième place, mais les Oilers ont perdu lors de la ronde de qualification – une technicité de la saison altérée par la pandémie. Vous avez donc une équipe avec de solides performances en saison régulière, mais vous n’arrivez pas à traduire cela en séries éliminatoires.

Les Oilers ont Connor McDavid. Assez simple. Il a reçu le trophée Hart après avoir amassé 105 points avec 33 buts et 72 aides, mais vous ne pouvez pas gagner une coupe avec un seul joueur.

Pour aider, les Oilers ont ajouté Zach Hyman qui avait 33 points avec les Leafs la saison dernière, Warren Foegele qui en avait 20 avec les Canes et Derek Ryan qui en avait 13. Des chiffres pas étonnants en soi, mais certainement dangereux une fois mis ensemble.

L'ailier gauche des Canucks de Vancouver Nils Hoglander (21 ans) lors de leur match préparatoire de la LNH contre les Oilers d'Edmonton au Rogers Arena le 9 octobre 2021 à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Les Canucks ont raté les séries éliminatoires la saison dernière après avoir terminé septièmes de leur division avec une fiche de 23-29-4. En fait, Vancouver n’a participé aux séries éliminatoires que deux fois au cours des huit dernières années avec une seule apparition au deuxième tour.

Une refonte majeure pendant l’intersaison semble travailler dans ce sens, mais la défense est le plus gros problème qui afflige les Canucks cette saison.

Travis Hamonic ne sera pas sur la glace pour l’ouverture de la saison après avoir été placé au ballottage, a annoncé l’équipe lundi. Olli Juolevi a été échangé en Floride contre l’attaquant Juho Lammikko et les défenseurs Noah Juulsen et Tucker Poolman devront faire face à la pression de surmonter une année terne.

Oliver Ekman-Larsson devrait rafraîchir les choses après avoir été acquis dans le cadre d’un échange avec les Coyotes.

Gabriel Vilardi # 13 des Kings de Los Angeles tire la rondelle lors des fusillades contre les Ducks d'Anaheim au STAPLES Center le 9 octobre 2021 à Los Angeles, Californie.

Le capitaine des Kings, Anze Kopitar, a déclaré que Los Angeles en avait terminé avec la reconstruction et était prêt à « faire du bruit », et Los Angeles a certainement pris les mesures nécessaires pendant l’intersaison pour plaider en faveur d’être de sérieux prétendants aux séries éliminatoires cette saison.

Les Kings sont allés directement chez les vétérinaires pour en tirer un impact immédiat. Kopitar et Dustin Brown seront rejoints par Phillip Danault et Viktor Arvidsson tandis que le vétéran Alexander Edler viendra offrir une direction au jeune défenseur.

Les Kings partageront probablement les tâches de gardien de but entre Jonathan Quick et Calvin Petersen, bien que 2021 pourrait s’avérer être une année de transition.

Nathan Bastian # 14 du Seattle Kraken se bat devant le filet avec Oliver Kylington # 58 des Flames de Calgary au cours de la première période d'un match entre les Flames de Calgary et le Seattle Kraken à accesso ShoWare Center en octobre 02 février 2021 à Kent, Washington.

Les Flames sont l’une des équipes cette année dont la saison pourrait légitimement se dérouler dans un sens ou dans l’autre : en plein boom ou en déclin. L’accent sera mis sur les attaquants de l’équipe pour influencer cela en faveur de Calgary.

Malgré la saison écourtée, Johnny Gaudreau était loin de marquer la saison dernière. Il a récolté 49 points (19 buts et 30 passes) comparativement aux 58 points des saisons précédentes (18 buts et 40 passes). Les deux sont loin de son record en carrière en 2018-19 alors qu’il avait 99 points (36 buts et 63).

Les attaquants Sean Monahan et Matthew Tkachuk sont dans la même situation.

Blake Coleman pourrait être le coup de pouce dont Calgary a besoin, ayant signé un contrat de 29,4 millions de dollars sur six ans cet été.

L'ailier gauche des Sharks de San Jose Evander Kane (9) lors d'un match de hockey de la LNH contre les Kings de Los Angeles le 24 mars 2021 à San Jose, en Californie.

Les problèmes hors de la patinoire semblent être le plus gros problème des Sharks cette saison. Evander Kane, le meilleur buteur de l’équipe la saison dernière, a été exclu de la formation de l’équipe lors de la soirée d’ouverture. D’abord accusé d’avoir parié sur des matchs de la LNH, Kane ferait actuellement l’objet d’une enquête de la ligue sur des allégations selon lesquelles il aurait utilisé une fausse carte de vaccin.

Tomas Hertl entame la saison avec les Sharks, mais il pourrait s’agir de ses dernières négociations de contrat non réglées qui sont compliquées par la situation de la casquette de San Jose.

La bonne nouvelle est que Logan Couture, Timo Meier et Erik Karlsson peuvent facilement prendre le relais, et participer aux séries éliminatoires pourrait être une motivation pour Hertl pour obtenir l’accord qu’il envisage.

John Gibson #36 des Ducks d'Anaheim protège le but lors de la première période contre les Kings de Los Angeles au STAPLES Center le 9 octobre 2021 à Los Angeles, Californie.

Cela semble étrange à dire, mais les Ducks devront marquer s’ils veulent gagner. Pour une équipe qui s’est classée au dernier rang des buts par match, les Ducks ont connu une intersaison relativement calme. En fait, les meilleurs buteurs d’Anaheim étaient Max Comtois et Adam Henrique qui ont marqué un total de 28 buts.

Les Ducks comptent sûrement sur leurs jeunes attaquants pour augmenter la production, mais terminer au bas de leur division avec une fiche de 17-30-9 ne semble pas prometteur.