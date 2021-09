Aperçu de la Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Six

La sixième semaine de match de Fantasy Premier League 2021/22 débutera avec l’affrontement massif entre Chelsea et les champions de Manchester City ce samedi. Avec le North London Derby dimanche et le M23 Derby lundi soir également, cela promet d’être une série de rencontres très excitantes. Découvrons ce qui nous attend cette semaine de jeu du point de vue du FPL.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Six choix

Astuces rapides

De nombreux partants réguliers ne figuraient pas dans les matches de la Coupe Carabao en milieu de semaine. Cependant, on s’attendrait à ce que la plupart d’entre eux soient présents pour les matchs du week-end. Il y a des doutes sur les blessures entourant Patrick Bamford, Raphinha et Trent Alexander-Arnold, alors restez au courant des nouvelles de l’équipe issues des conférences de presse d’avant-match.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Six: Matchs à cibler

Manchester United contre Aston Villa

Après s’être retiré de la Coupe Carabao, le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, voudra voir une réaction des joueurs ce samedi. Solskjaer a apporté 11 changements à sa formation de départ pour le match en milieu de semaine, donc tous les partants seront frais pour le week-end. Cristiano Ronaldo a marqué une fois dimanche dernier, mais il aurait dû marquer plus étant donné qu’il a eu sept tirs et quelques pénalités. À domicile, on s’attendrait à ce qu’il reprenne beaucoup de tirs et marque peut-être un ou plusieurs buts.

Aston Villa est une équipe décente, mais sans Jack Grealish, elle a l’air un peu légère cette saison. De plus, John McGinn ne sera probablement pas autorisé à jouer en raison du protocole de commotion cérébrale. Vous pouvez vous attendre à une victoire à domicile ici avec des retours offensifs de Ronaldo, Bruno Fernandes et Mason Greenwood.

Leeds United contre West Ham United

Leeds United est actuellement confronté à une crise de blessures avec Luke Ayling, Diego Llorente et Robin Koch blessés avec des doutes concernant Bamford et Raphinha. De plus, Pascal Struijk est suspendu et Jack Harrison manquera probablement avec COVID-19. Marcelo Bielsa espère avoir certains de ces joueurs disponibles pour ce match, mais il leur semble difficile de faire face à une équipe très forte de West Ham United qui aura Michail Antonio de retour après une suspension. Saïd Benrahma est une autre option digne des marteaux avec trois buts et deux passes décisives jusqu’à présent cette saison. Cependant, Leeds United a une série de matches à venir, il ne faut donc pas être pressé de vendre des gens comme Bamford et Raphinha s’ils sont déclarés aptes.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Six: Focus sur les équipes

Burnley, Norwich City, Leeds United et Newcastle United ont les pires records défensifs jusqu’à présent cette saison. Il est donc logique de cibler ces équipes. Cependant, les Canaries font face à un Everton ravagé par les blessures cette semaine, ce qui en fait un match plus équilibré. Andros Townsend et Demarai Gray sont des options décentes de cette rencontre. Cependant, des matchs difficiles sont à venir dans les semaines de match suivantes pour les Toffees. Alors, les managers de FPL prendraient-ils une semaine sur l’un de ces deux ? Norwich City a en fait gagné lors de leurs deux dernières visites à Goodison Park.

Brentford n’a concédé que deux buts en cinq matchs jusqu’à présent. Cependant, ils font face à leur mission la plus difficile de la saison jusqu’à ce que Liverpool de haut vol se rende au stade communautaire de Brentford. On s’attendrait à ce que l’équipe de Jurgen Klopp gagne, mais cela pourrait être un match difficile pour eux.

Watford et Newcastle United s’affrontent ce week-end et les joueurs de ces équipes sont des options décentes. Ismaila Sarr était censé bien faire dans l’aperçu de la semaine dernière et il a marqué 15 points ! Il reste une excellente option malgré une hausse des prix en début de semaine.

Leicester City espère stabiliser quelque peu sa saison avec une victoire à domicile contre Burnley. Jamie Vardy pourrait briller bien qu’il soit un joueur très difficile à intégrer cette saison.

Options de capitainerie

Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et Michail Antonio.

Photo principale

Intégrer à partir de .