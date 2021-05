Aperçu de la finale de la saison 6 de la FNCS – Édition Europe

ESTNN décompose la finale européenne de la saison 6 de la FNCS.

La série Fortnite Champion du chapitre 2 – La saison 6 en est à sa dernière semaine. Les équipes des sept régions compétitives du jeu se préparent pour une conclusion historique au huitième événement saisonnier du même nom. Ce sentiment s’applique, en particulier à la région européenne. Beaucoup des meilleurs joueurs du monde habitent la scène européenne, ce qui en fait l’un des plus difficiles à gagner.

Douze matches séparent l’un des 33 trios restants de la gloire ultime. Ces joueurs se disputeront un grand prix de 300 000 USD, la hache des champions en jeu et un morceau d’histoire que personne ne pourra jamais effacer. Aujourd’hui, la région européenne est notre priorité. Nous examinerons une carte de dépôt complète montrant où tous les finalistes prévoient d’atterrir. Rejoignez-nous alors que nous décomposons les finales et isolons les trios avec le meilleur avantage.

Équipes notables dans les finales européennes:

GUILD Hen, GUILD JannisZ, chapix (Champions FNCS Saison 5, 3x vainqueurs de la Trio Cash Cup, vainqueurs DreamHack Cash Cup Extra # 3) GUILD Anas, GUILD Flikk, GAMMA Th0masHD (2e de la saison 5 FNCS, 3e de la saison 4 FNCS) Wave Vadeal , BL Noahreyli, Rezon ay (3e de la saison 5 FNCS, 2e de la DreamHack Cash Cup Extra # 1, 3e de la Cash Cup Extra # 3) MCES Andilex, Grizi Snayzy, MCES xsweeze (Mos Series Points, 4e de la saison 5 FNCS, 2x 2e des Trio Cash Cups) Grizi 4zr, Nayte, GUILD TaySon (2x victoires en Trio Cash Cup, vainqueurs n ° 1 de la DreamHack Cash Cup Extra)

Poule, JannisZ et chapix

LES CHAMPIONS FNCS LAISSENT GOOO (300000 $) pic.twitter.com/Tg6048C806 – GUILD Hen (@hentvv) 14 mars 2021

Nous pourrions garder cette section courte et appeler les champions de la saison 5 à se répéter dans la saison 6, mais ce n’est peut-être pas aussi simple. Malgré le succès continu de l’équipe – qui comprend une victoire à la NA East Cash Cup – aucun trio n’est insensible aux chutes disputées. Tout indique que les récents vainqueurs de la Cash Cup hycr1s, Night et Vortex ne quitteront pas Craggy Cliffs. Il semble inévitable que les tensions vont monter en flèche entre ces deux équipes.

Oui, Hen, JannisZ et Chapix sont incontestablement le meilleur trio du monde, mais les chances de gagner 12 combats consécutifs de spawn ne sont pas élevées. De plus, il suffit de quelques matchs médiocres pour ruiner complètement l’élan d’une équipe. Quoi qu’il en soit, l’état d’esprit «alpha» demeure, et les champions de la saison 5 ont besoin de chaque once d’énergie et de chance pour vaincre leurs rivaux Craggy.

Th0masHD, Flikk et Anas

🇩🇰🦧 pic.twitter.com/3O2k3UseD3 – GAMMA Th0masHD (@ Th0masHD) 25 mai 2021

La connexion GUILD / GAMMA de Flikk, Anas et Th0masHD a connu une saison étonnamment calme après avoir terminé deuxième de la finale de la saison 5. Leur meilleur résultat au cours des derniers mois leur a permis de prendre la quatrième place d’une Trio Cash Cup. Rien de tout cela n’a jamais compté pour Th0masHD, Flikk et Anas, qui sont sans doute la deuxième meilleure équipe du monde. Ils ont terminé parmi les trois premiers dans FNCS Seasons 4 et 5, affichant une cohérence insondable.

Comme d’habitude, Th0masHD, Flikk et Anas vont glisser dans Dirty Docks sans contestation. Nous avons vu ce qui se passe lorsque c’est le cas. Ces trois ont montré une capacité impressionnante d’ajuster les stratégies en cas de besoin pour sortir une équipe au-dessus d’eux de l’équation. Storm Surge pourrait poser un défi car aucun autre trio ne prévoit d’atterrir à proximité. Pourtant, il semble inévitable que Th0masHD, Flikk et Anas remportent un FNCS, ce qui pourrait être cette saison.

Vadeal, Noahreyli, Rezon sont

🇩🇪 pic.twitter.com/vpZ2qGd8L1 – rezon ay⚡ (@rezonay_) 25 mai 2021

Il semble bien que nous ne faisons que copier et coller le classement du FNCS de la saison dernière, où Vadeal, Noahreyli et Rezon se sont installés en troisième position. Envoûtant est le mot parfait pour décrire Vadeal, Noahreyli et Rezon. Ces trois éléments offrent la combinaison idéale d’une mécanique et d’un objectif insensés, qui sont généralement suffisants pour atteindre leurs objectifs. Quand ils sont allumés, personne ne peut les arrêter.

Vadeal et sa société ont revendiqué Boney Burbs, un POI sous-estimé cette saison. Avec les options Storm Surge rassemblées autour du centre de la carte, ces trois devraient être au sommet du classement dimanche prochain. Cela ne surprendrait personne s’ils triomphaient et devenaient les champions de la FNCS.

TaySon, 4zr et nayte

RETOUR AU CHAMPION FNCS LET GOOOOO 🏆 pic.twitter.com/HeZ1s14eeo – GUILD TaySon (@taysonFN) 1 novembre 2020

Le double champion FNCS, TaySon, se retrouve avec sa troisième équipe différente en trois saisons. D’une manière ou d’une autre, il a fait la grande finale dans chacun, remportant l’un et se classant parmi les dix premiers dans l’autre. Il se retrouve désormais avec les talentueux joueurs français 4zr et nayte. Après avoir remporté le Heat B de manière convaincante et terminé deuxième de la dernière Cash Cup, ce trio atteint son apogée au meilleur moment.

Ils auront des sables en sueur pour eux avec de nombreuses options Storm Surge, un butin de premier plan et même un PNJ évolutif situé à l’ouest. TaySon et nayte ont prouvé leur talent de joueurs et 4zr vient de remporter le DreamHack Open. Ces euros sont dans une position privilégiée pour s’asseoir sur le trône et remporter le premier prix de 300 000 USD.

Autres équipes importantes

Andilex, xsweeze et Snayzy ont tous les outils nécessaires pour réussir en dehors de leur choix d’atterrissage. Le trio a révélé qu’ils concéderaient en partie Catty Corner et se concentreraient plutôt sur Weather Station et Camp Cod. Ce choix pourrait affecter négativement leurs options Storm Onge. Les zones du Grand Nord pourraient également poser un problème, mais l’équipe française est arrivée ici pour une raison.

Queasy, TruleX et Jur3ky sont un autre trio qui mérite d’être discuté. Ils se cachent toujours dans les classements même s’ils n’ont pas eu de résultat exceptionnel dans la saison 5. Cela est resté le cas jusqu’aux demi-finales, où ils ont pris la deuxième place. Queasy, TruleX et Jur3ky atterrissent à Flush Factory et Dam depuis un certain temps. Ces deux endroits offrent des armes améliorées et plus de métal que n’importe quelle équipe ne pourrait l’imaginer. Gardez un œil sur ces trois en finale.

Drops contestés et combats d’apparition

Dix-huit des 33 finalistes prévoient d’en disputer un autre pour une goutte dans les finales de la saison 6. C’est un choix bizarre qui n’est généralement jamais rentable. Comme nous l’avons déjà dit, prendre des combats 50/50 contre une autre équipe n’est pas le jeu à pourcentage élevé. Néanmoins, ces équipes n’ont montré aucun signe de départ. Le drame sera à un niveau record et nous sommes là pour chaque minute du chaos.

L’action européenne débute samedi à 13 heures HNE avec la première moitié des matchs. Reportez-vous à notre guide de visualisation pour le programme complet, la liste des joueurs et des informations sur la cagnotte pour toutes les régions. Découvrez également notre avant-première NA East avant le week-end!

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!