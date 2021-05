Aperçu de la journée 1: Lanzarote

01/05/2021 à 13:02 CEST

Premier jour de la deuxième phase de la troisième division avec enthousiasme et attente pour lui Lanzarote et le Buzanada, à mesurer au stade Ville sportive de Lanzarote à 13h00 ce dimanche.

le Lanzarote il occupait la 6e place de la première phase de la troisième division avec 24 points et des chiffres de 18 buts en faveur et 17 contre.

Quant à l’équipe visiteuse, le Buzanada classé quatrième dans la phase précédente de la ligue avec 32 points et un solde de 29 buts en sa faveur et 21 contre.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Ville sportive de Lanzarote et le solde est de deux victoires, une défaite et un nul en faveur du Lanzarote. De même, l’équipe locale accumule une séquence de trois matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Buzanada. La dernière fois qu’ils ont joué au Lanzarote et le Buzanada Dans cette compétition, c’était en décembre 2019 et ils ont fini par faire match nul 1-1.