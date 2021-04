Aperçu de la journée 10: Consadole Sapporo

15/04/2021 à 12:09 CEST

le Consadole Sapporo joue ce vendredi à 12h00 son dixième match de la Ligue japonaise J1 contre la Yokohama F. Marinos dans le Dôme de Sapporo.

le Consadole Sapporo Il affronte le match voulant ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 2-2 contre lui Bois de Kashima dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des huit matchs disputés à ce jour dans la Ligue japonaise J1, avec une séquence de 14 buts en faveur et 13 contre.

Concernant les visiteurs, le Yokohama F. Marinos a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Vegalta Sendai lors de son dernier match, il vient donc au match dans le but d’arracher les trois points au Consadole Sapporo. À ce jour, sur les huit jeux que le Yokohama F. Marinos Dans la Ligue japonaise J1, il en a remporté quatre avec un chiffre de 12 buts pour et sept contre.

En référence à la performance locale, le Consadole Sapporo ils ont gagné une fois, perdu une fois et fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils perdent des points à domicile, ce qui donne aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Dans le rôle de visiteur, le Yokohama F. Marinos ils ont gagné une fois, ils ont été vaincus une fois et ils ont fait match nul une fois lors de leurs trois matchs joués, ce qui en fait un adversaire avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Consadole Sapporo et les résultats sont trois victoires et trois défaites en faveur de l’équipe locale. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté trois matchs de suite à domicile contre le Yokohama F. Marinos. La dernière fois qu’ils ont affronté le Consadole Sapporo et le Yokohama F. Marinos dans cette compétition, c’était en août 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 4-1 pour le Yokohama F. Marinos.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Ligue japonaise J1, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse a un avantage de sept points. L’équipe de Michael Petrovic Il entre dans le match en quatorzième position et avec huit points avant le match. Pour sa part, Yokohama F. Marinos il compte 15 points et occupe la septième place du classement.